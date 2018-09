Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 1 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

Hoek pakt op de valreep de zege tegen Eemdijk door een afstandsschot van aanvoerder Reguillo Vandepitte.

Hoek is na twee speelronden een van de trotse koplopers in de de Derde Divisie.

Districtsbeker

Dit weekend is de start van het toernooi om de districtsbeker. De eerste wedstrijden in de poulefase leveren (zoals vaak) veel doelpunten op. Zo gaat Tholense Boys met maar liefst 9-0 onderuit tegen Oranje Wit in Dordrecht.

Hansweertse Boys verliest op eigen veld met maar liefst met 0-11 van FC Dauwendaele. Een grote uitslag, maar niet geheel onlogisch. Hansweertse Boys kon geen beroep op de vaste doelmannen. Daarom moest er noodgedwongen veldspelers op het doel staan. Met een grote uitslag tot gevolg.

Dubbele cijfers voor Philippine. Stavenisse gaat met grote cijfers onderuit tegen Halsteren (zat), dat met 9-2 wint.

Apollo'69 verliest de eerste wedstrijd zonder het veelscorende spitsenduo De Nooijer/Harthoorn met 2-6 van Kapelle.

Beker vrouwen

IJzendijke verliest de eerste wedstrijd in het toernooi om de KNVB Beker met 0-4 van RVVH.

