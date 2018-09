Deel dit artikel:











Dinkelberg en Van Lier pakken zege in Ganzetrek

De openwaterwedstrijd De Ganzetrek in Wilhelminadorp is gewonnen door Timo Dinkelberg uit Rozenburg in een tijd van 23.57'. Hij bleef de nummer twee Klaas van Beek uit IJmuiden vier seconden voor. Bij de vrouwen was Amy van Lier de sterkste, de zwemster uit Kaatsheuvel zwom de 2000 meter vrije slag in 25.45'.

Ganzetrek in Wilhelminadorp (foto: Joris Vossebeld) Jan Brink uit Vlissingen viel net buiten de prijzen. Met een tijd van 25:24' kwam Brink als beste Zeeuw over de finish, twee seconden achter de nummer drie Kristiaan Lenos uit Zoeterwoude. Ganzetrek Wilhelminadorp 2000 meter vrije slag mannen 1. Timo Dinkelberg Feijenoord Albion zwemclub 25.45'85" 2. Klaas van Beek Zwemsport Parkstad (SG) 24.01'80" 3. Kristiaan Lenos ZVL 1886 25.24'85" 4. Jan Brink Z&PC De Zeeuwse Kust 25.28'60" Net als bij de mannen was de strijd om de eerste twee plekken bij de vrouwen spannend, Anne Noom uit Alkmaar eindigde slechts één seconde achter winnares Van Lier. Josine van Dorsselaer van ZC Koewacht eindigde net als Jan Brink als beste Zeeuw op de vierde plek. Ganzetrek Wilhelminadorp 2000 meter vrije slag vrouwen 1. Amy van Lier De Warande 25.45'85" 2. Anne Noom Het Y 25.46'40" 3. Marije Dinkelberg Feijenoord Albion zwemclub 28.37'40" 4. Josine van Dorsselaer ZC Koewacht 28.51'70"