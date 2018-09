Ottignies te sterk voor Oemoemenoe in BeNeCup

In het internationale toernooi had Oemoemenoe een slechte start. Na een helft spelen keek de ploeg van de Nieuw-Zeelandse coach Reweti Montgomery tegen een 10-0 achterstand aan.

Ook na de rust nam de Belgische tegenstander het initiatief en bouwde de voorsprong uit naar 20-0. Helemaal onmachtig waren de Middelburgers ook niet, via Deniel van der Waal werd een try gescoord waarna Te Aho Morice de conversie benutte.

Na deze tegenstoot kon Oemoemenoe niet dichterbij komen en zag Ottignies uitlopen naar een 32-7 eindstand. Volgende week mag de ploeg van Montgomery zich thuis proberen te revancheren tegen Dendermonde uit België.

BeNeCup

De BeNeCup is een nieuw iniatief van de Nederlandse en Belgische rugbybonden. De beste vier ploegen van Nederland en België nemen het tegen elkaar op in twee poules van vier.

Oemoemenoe is geloot bij RC DIOK uit Leiden, Ottignies en Dendermonde, tevens uit België. Als Oemoemenoe eerste in de poule wordt, wacht een finale tegen de winnaar van de andere poule. Bij Dendermonde, dat drie jaar op rij kampioen van België is geworden, speelt Middelburger Laurent Legrand die jarenlang bij Oemoemenoe speelde.

Speelschema

8-9-2018: Oemoemenoe-Dendermonde

15-9-2018: DIOK-Oemoemenoe