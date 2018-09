Deel dit artikel:











Brand in schuur bij Sint Philipsland

In een schuur aan de Sluisweg in Sint Philipsland is vanavond een brand uitgebroken. De brandweer was met veel materiaal uitgerukt om deze uitslaande brand te bestrijden.

Schuur in brand (foto: HV Zeeland) In de schuur waren geen dieren of personen meer aanwezig. Op het dak van de schuur lag asbest, maar de inschatting van de brandweer is dat de verspreiding van deze asbestdeeltjes beperkt blijft tot een aangrenzend weiland. Rook Vanwege de rookontwikkeling is enkele buurtbewoners het advies gegeven om de ramen en deuren tijdelijk dicht te houden. Rond 22:45 uur werd het sein brand meester gegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.