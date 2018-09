Deel dit artikel:











Brand uitgebroken in schuur bij Sint Philipsland

In een schuur aan de Sluisweg in Sint Philipsland is vanavond een brand uitgebroken. De brandweer sprak rond 21.30 uur over een uitslaande brand en is met veel materiaal naar de schuur gereden.

Brandweerwagen (foto: HV Zeeland) Op dit moment is de brandweer aan het blussen. In de schuur zijn geen dieren of personen meer aanwezig. De woning naast de schuur loopt, volgens de Veiligheidsregio Zeeland, geen gevaar. Op het dak van de schuur ligt asbest, maar de inschatting van de brandweer is dat de verspreiding van deze asbestdeeltjes beperkt blijft.