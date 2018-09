De Nooijer over praten tegen de scheidsrechter: 'Ik moet daar aan werken'

De wedstrijd van Hoek tegen Eemdijk was er één met twee gezichten. In de eerste helft schotelde de thuisploeg het publiek schitterend voetbal voor en creëerde het kans op kans. Na rust werd de overwinning nog bijna uit handen gegeven. Hoek leek zichzelf uit de wedstrijd te halen door veel commentaar te leveren op scheidsrechter Sahiner en zijn assistenten. Trainer Dennis de Nooijer ging voorop in de klaagzang aan het adres van de arbiter, die vlak voor tijd een dubieuze strafschop gaf aan de bezoekers. "Ik denk dat mijn commentaar op de scheidsrechter wel meespeelt in zijn beslissing om die penalty te geven", zegt De Nooijer. "Daar moet ik aan werken, want uiteindelijk helpt het je niet. Ik vind wel dat ik gelijk heb, alleen ik moet het op een andere manier zeggen."

Kalmer blijven

Speler Jonathan Constansia ontsnapte vanmiddag aan een rode kaart vanwege aanmerkingen op de leiding. Toen zijn teamgenoot Fabian Wilson terecht rood kreeg vanwege een harde tackle, kreeg Constansia geel vanwege commentaar en in de minuten daarna ging de aanvaller door met klagen. Het was een smet op een verder uitstekend optreden van de Hoek-speler die het meeste gevaar stichtte. "Ik zou inderdaad eigenlijk kalmer moeten blijven, maar ik vond dat de scheidsrechter ons benadeelde. Ik noem het altijd een gezonde winnaarsmentaliteit", verdedigt Constansia zich. "Maar ik denk dat Dennis het slim heeft gedaan om me te wisselen."

Commentaar op de leiding of niet, de zege van Hoek op Eemdijk was meer dan verdiend. Zeker voor rust waren alle spelers aan Hoek-zijde de baas over hun tegenstander en had de thuisploeg zeker vijf doelpunten kunnen maken. De Nooijer is dan ook tevreden over de manier van spelen van zijn ploeg. "We hadden heel veel lopende mensen vanuit het middenveld. We hebben snelheid van voren en voetballers die het uit kunnen voeren. Dat is gewoon heel moeilijk tegen te houden. Maar we moeten onszelf wel meer belonen."

Hoek is na twee speelrondes de koploper in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal. Volgende week staat het uitduel tegen FC Lisse op het programma,

Lees ook: