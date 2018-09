Voetbalsupporters huren hoogwerker voor afsteken van vuurwerk

Maar een feest in Hoek zonder vuurwerk is eigenlijk geen feest. Dus kwamen de supporters met een bijzondere oplossing om het verbod op vuurwerk te omzeilen.

De supporters hadden een hoogwerker ingehuurd en net naast het complex van de voetbalvereniging gezet.

Bij de opkomst van de spelers van Hoek en tegenstander Eemdijk bracht deze hoogwerker vier supporters alsnog dicht bij het veld om met fakkels voor extra sfeer te zorgen.

Winst voor Hoek

Of het aan het vuurwerk lag of niet; Hoek wist de wedstrijd te winnen en de ploeg staat na twee wedstrijden fier bovenaan in de Derde Divisie.

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. Uit: KNVB Handboek competitiezaken amateurvoetbal / ordemaatregelen

