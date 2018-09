Hoe verdien je geld aan het dak van een hangar op vliegveld Midden-Zeeland

De coöperatie verkoopt de opgewekte zonne-energie door aan Delta en dat levert geld op voor de deelnemers aan de coöperatie.

Het idee om coöperaties op te richten om zonne-energie op te wekken is ontstaan in Zeeuws Vlaanderen. Dat project werd 'Maak onze regio duurzamer' genoemd. In Schoondijke is een paar jaar geleden het eerste particuliere zonnepark neergezet, betaald door mensen uit de buurt. Ze richtten een coöperatie op en werden zo samen eigenaar.

Adrie Neuféglise, de man achter 'Maak Onze Regio Duurzamer' was daarbij betrokken en heeft er nu zijn werk van gemaakt: "Ik heb er toen tweehonderd uur aan besteed om het mogelijk te maken. Alle wetten en regels. Nu probeer ik op zo veel mogelijk plaatsen in Zeeland dit voor elkaar te krijgen. Niet alleen om zelf iets te verdienen, maar vooral om Zeeland groener te krijgen."

'We moeten bijdrage aan groene energie'

Dat is ook de reden waarom de directeur van het vliegveld heeft ingestemd om het dak van zijn hangar beschikbaar te stellen. In Oostburg heeft hij nog een bedrijf en daarop liggen al zonnepanelen van twee coöperaties. "Hier op het vliegveld hebben we een groen tapijt liggen, maar ik vind ook dat we ons steentje moeten bijdragen aan groene energie."

Het vliegveld wil bijdragen aan het opwekken van groene energie (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens de opstart van het project in Schoondijke verbaasde Adrie Neuféglise zich erover dat er zo weinig initiatieven in de provincie waren. "Mensen leggen zonnepanelen soms wel op hun eigen dak, maar op deze manier werd het toen nog niet gedaan. En dat in een provincie die de meeste zonuren van Nederland heeft!"

Niet iedereen wil voor vijftien jaar zijn dak 'afstaan' en niet elk dak is geschikt." Adrie Neuféglise, 'Maak onze regio duurzamer'

Hij had ooit de ambitie om rond deze tijd twintig coöperaties opgericht te hebben, maar dat is nog niet gelukt. "Het is lastig geschikte daken te vinden. Niet iedereen wil voor vijftien jaar zijn dak 'afstaan' en niet elk dak is geschikt."

Verder merkt hij ook dat het veel tijd kost om mensen in de buurt er op attent te maken dat ze kunnen investeren en het is soms ook lastig ze zover te krijgen.

De zonnepanelen worden alleen op daken geplaatst (foto: Omroep Zeeland)

Voor vliegveld Midden-Zeeland worden ruim driehonderd certificaten uitgegeven, die mensen kunnen kopen. "Mensen kunnen rekenen op een rendement van ongeveer vijf procent. Maar je moet het vooral ook doen omdat je groene energie levert aan de maatschappij", besluit Neuféglise.