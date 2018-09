Wat gebeurt er toch in de Cuyperskerk van Sas?

De restauratie is net over de helft. Voorzitter Theo Mattheeuws van Stichting Cuyperskerk is tevreden over de voortgang, al zijn er wel wat tegenvallers. "In de torens zitten rotte stukken en ook scheuren. Maar het komt goed." De stichting is de motor achter de plannen om het rooms-katholieke kerkgebouw uit 1892 te behoeden voor verval en het een herbestemming te geven.

De opknapbeurt en verbouwing kosten zo'n kleine 2 miljoen euro. En bij dat bedrag blijft het, volgens Mattheeuws. "Ik heb met de aannemer afgesproken dat er geen minderprijzen maar ook geen meerprijzen zijn, dus dat is een mooie afspraak."

Vloerverwarming en mooi glas-in-lood

Bouwvakkers bereiden het storten van een betonnen vloer voor, waar vloerverwarming in komt. Uitvoerder Marcel van Rooijen restaureert wel meer oude gebouwen, maar vindt de Cuyperskerk een 'mooi stukje vakmanschap'. "Dat plafond met die gewelven is prachtig in elkaar gezet en er zitten enkele mooie glas-in-lood-ramen in."

In de kerktoren zitten slechte stukken (foto: Omroep Zeeland )

Als de restauratie klaar is, opent zorginstelling Zeeuwse Gronden een café-restaurant in de kerk als dagbesteding voor haar cliënten. Startende ondernemers kunnen er flexplekken huren, en er komt een stilteruimte waar ook aandacht is voor de geschiedenis van de kerk.

"En we willen er vijf dagen in de week een boerenmarkt gaan houden", zegt Mattheeuws. "Vroeger was de kerk het centrum van de gemeente. Dat willen we nu weer terugbrengen met een goed functionerend gebouw. En zeg nou zelf, een kern zonder kerk, dat is toch eigenlijk helemaal niks."

Tijdens Open Monumentendag op 8 september is de kerk open voor publiek. Dan kunnen er ook dakleien gekocht worden voor een tientje. "Leuk om ergens op te hangen, bijvoorbeeld naast je voordeur", zegt Mattheeuws. De opbrengst gaat naar de stichting.