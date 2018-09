Deel dit artikel:











Zeeuwse sportverenigingen gaan strijd aan met de sigaret

Sinds dit weekend zijn zeven Zeeuwse buitensportverenigingen geheel of gedeeltelijk rookvrij. Vorig jaar had nog geen enkele club in Zeeland zich aangesloten bij het initiatief van de Rookvrije Generatie.

De rookvrije Goese hockeyclub (foto: Omroep Zeeland) De beweging 'op weg naar een Rookvrije Generatie' is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De beweging probeert plekken waar vaak kinderen komen, zo rookvrij mogelijk te houden. Naast sportverenigingen gaat het om speeltuinen, parken, zwembaden en schoolpleinen. Rookvrije verenigingen Club Plaats Sport rookvrij GMHC Goes hockey geheel 't Swaecke Wemeldinge tennis gedeeltelijk KVK Kapelle korfbal gedeeltelijk AVC Aardenburg voetbal gedeeltelijk v.v. Groede Groede voetbal gedeeltelijk v.v. Oostkapelle Oostkapelle voetbal gedeeltelijk KV Seolto Vlissingen korfbal gedeeltelijk Het aantal rookvrije sportverenigingen in Nederland is behoorlijk toegenomen: sinds 1 september zijn er meer dan 550 sportclubs rookvrij. Dat waren er vorig jaar nog ruim 150. Lees ook: Hockeyclub Goes steekt stokje voor roken