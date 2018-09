Ronnie Gras (85) voor het derde jaar gezicht van kermiskoers

De grote Ronnie Gras van’t Sas Kermiskoers (foto: Omroep Zeeland)

Meerdere ex-profs, waaronder Gert Jakobs, Steven de Jongh en Bart Voskamp deden aan de koers mee.

Ronnie Gras (85) is hét wielericoon van Sas van Gent. Gras deed nooit mee aan de Tour de France of aan grote klassiekers, maar toch kent iedereen in Sas van Gent hem als wielrenner. Gras rijdt nog dagelijks tientallen kilometers. Daarom hadden stadsgenoten drie jaar geleden het idee om een koers naar hem te vernoemen.

De reactie van Ronnie Gras na de koers

Studie boven koersen

De wielercarrière van Gras kende een moeizame aanloop, omdat zijn vader niet wilde dat hij zich zoveel met wielrennen bezig hield. Zijn vader had liever dat Ronnie ging studeren, maar hij luisterde niet naar zijn vader en deed vaak stiekem mee aan wedstrijden. Zijn vader kwam daar dan vaak de dag later achter toen hij de uitslagen las in de krant.

