Sponsorloop voor gehandicapte Gambiaanse kinderen voortijdig gestopt

Ze vertrokken gistermiddag vanuit Middelburg, maar moesten hun tocht vanmorgen om half negen - na 94 kilometer - staken.

Het stel is zondagmiddag toch nog feestelijk onthaald op de Markt in Middelburg. "Het was vooral vannacht ontzettend zwaar", vertelde Bruce Mott daar. "Op een gegeven moment voelde ik helemaal niets meer. Ondanks alle steun van de mensen om me heen ging het niet meer, maar we zijn toch nog een eind gekomen."

Een dubbele marathon

"Ik heb me nog een tijdje aan Bruce op kunnen trekken, maar op een gegeven moment kon ik bijna niet meer lopen", zei Stefan Mes. "Maar we hebben toch mooi meer dan een dubbele marathon afgelegd. En bijna vierduizend euro opgehaald voor onze stichting. Dus het was de moeite waard."

Bruce Mott en Stefan Mes. (foto: Omroep Zeeland)

Foundation Boukarabou is een stichting die gehandicapte kinderen in Gambia een menswaardig bestaan wil geven. Dat doen ze samen met de lokale bevolking. "Vooral meervoudig gehandicapte kinderen op het platteland hebben het heel zwaar", zegt Stefan Mes die de voorzitter is van de stichting. "Ze worden vaak verborgen gehouden omdat hun handicap wordt gezien als een straf van God en van de geesten. Diep tragisch is dat, die kinderen hebben geen leven."

Lokale economie ontwikkelen

Stichting Boukarabou wil ook door nevenprojecten de lokale economie ontwikkelen. Zo hebben de inwoners van het plaatsje Bajakarr in Gambia een stuk land beschikbaar gesteld om zichzelf een toekomst te bieden. Volgens de stichting levert dit inmiddels voldoende op om het project van te draaien, en om volgende projecten financieel te ondersteunen.