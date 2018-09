Dinkelberg wint na Ganzetrek ook Kanaalrace

Zwemmen in Kanaal door Walcheren (foto: Desiree Hoondert)

De zwemmer uit Rozenburg kwam na 1:02.53' over de finish in Vlissingen. Klaas van Beek uit IJmuiden moest zich net als in de Ganzetrek tevreden stellen met een tweede plek. Martijn Kornet uit Leerdam kwam op ruime afstand als derde over de streep. De Zeeuwen kwamen er bij de mannen niet aan te pas, de beste Zeeuw, Norbert de Maillie van ZC Koewacht, kwam als zevende over de finish.

Kanaalrace Vlissingen

5000 meter vrije slag mannen 1. Timo Dinkelberg Feijenoord Albion zwemclub 1:02.53' 2. Klaas van Beek Zwemsport Parkstad (SG) 1:02.55' 3. Martijn Kornet Zwemlust-den Hommel 1:09.11' 7. Norbert de Maillie ZC Koewacht 1:16.05'

Bij de vrouwen nam Anne Noom uit Alkmaar revanche op Amy van Lier. Waar de zwemster uit Kaatsheuvel gisteren nog de overwinning pakte, was het nu Noom die de overwinning met klein verschil wist te pakken. Kirsten Walraven uit Vlissingen was met haar podiumplek beste Zeeuw.

5000 meter vrije slag vrouwen 1. Anne Noom Het Y 1:08.07' 2. Amy van Lier De Warande 1:08.09' 3. Kirsten Walraven Z&PC De Zeeuwse Kust 1:15.08'

