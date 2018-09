VC Vlissingen opent competitie met thuisnederlaag

Abdoe Abdenbi (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen begon sterker aan de wedstrijd kreeg een grote kans, maar Abdendi raakte de paal. Vlak voor rust kreeg Vlissingen het deksel op de neus toen Sem Unal de score opende voor Groene Ster. Een kwartier na rust was het wel raak voor de rood-witten. Na een onderschepping vlak bij het Limburgse doel zette Mallie met een steekbal Abdendi alleen voor het doel. Hij maakt geen fout en zette de gelijkmaker op het scorebord. Twintig minuten voor tijd kwam Groene Ster opnieuw op voorsprong; nadat de bal via de paal terug het veld in kaatste liet Dylan Zwartjes keeper Ben Sellam kansloos. Het lukte Vlissingen niet nog een keer gelijk te maken, en dus begint het Vlissingse seizoen in mineur.

Scoreverloop

0-1 Unal (44)

1-1 Abdenbi (65)

1-2 Zwartjes (71)

Opstelling VC Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Mallie, Crucq, Bouzambou (Goossens/74), Abdenbi, Pattinama (Van den Hemel/63), Bousantouh (Martien/60)