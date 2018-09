GOES sleept zege uit het vuur; hoofdrol Franse

Erwin Franse van GOES passeert Dennis Douadi van Uno Animo (foto: Orange Pictures)

GOES kwam uitstekend uit de startblokken tegen Dongen, dat vorig seizoen op de vierde plaats eindigde in de Derde Divisie. Twee keer profiteerde GOES van slordig uitverdedigen; twee keer scoorde Franse.

Dongen werd in de slotfase van de eerste helft sterker en ook kreeg enkele kansen om te scoren, maar de verdediging van GOES capituleerde niet. Dat gebeurde wel vijf minuten na rust toen invaller Mart van Bree scoorde. Dongen bleef daarna aandringen en raakte via een inzet van Thom Avontuur zelfs nog de paal.

Erwin Franse was inmiddels na een klein uur spelen naar de kant gehaald door GOES-trainer Rogier Veenstra. Waarschijnlijk uit voorzorg voor een nieuwe hamstringblessure, waarvan Franse al in de voorbereiding last had.

Dongen bleef aandringen en kreeg kansen om de gelijkmaker te scoren. GOES was via de counter gevaarlijk, maar Schalkwijk en De Winter scoorden niet.

Rode kaart

De kans van Schalkwijk werd ongedaan gemaakt door Mitchell van der Stappen, die de doorgebroken Schalkwijk neerhaalde. Het gevolg was een rode kaart, waardoor GOES de laatste vier minuten met een man meer op het veld stond.

Uit een counter bepaalde spits Daniël Wissel met zijn tweede treffer van het seizoen de eindstand op 1-3. GOES is na twee speelronden koploper in de Derde Divisie.

Beeld uit Dongen - GOES (foto: Omroep Zeeland)

Later vandaag kun je wedstrijdbeelden bekijken op deze site.

Scoreverloop

0-1 Franse (14)

0-2 Franse (21)

1-2 Van Bree (50)

1-3 Wissel (90+1)

Bijzonderheden

Dongen-speler Mitchell van der Stappen werd vier minuten voor tijd met een rode kaart uit het veld gestuurd na het neerhalen van Steve Schalkwijk.

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke, Tawfik, Manuhuwa, James (Dekker/79), De Winter, Hollemans, De Vlieger, Franse (Kroon/55), Wissel, Schalkwijk (Besuyen/89)