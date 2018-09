Uitslagen amateurvoetbal zondag 2 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B

GOES wint door twee vroege goals van Erwin Franse en een late treffer van Daniël Wissel.

Het staat er echt: GOES is gedeeld koploper in de Derde Divisie. Niet gek voor een promovendus.

Hoofdklasse B

VC Vlissingen begint het seizoen met een nederlaag. Groene Ster was, ondanks een goal van Abdenbi, met 1-2 te sterk. Vlissingen staat veertiende, Nuenen leidt na de eerste wedstrijd.

Districtsbeker

In de districtsbeker zijn vandaag een handjevol wedstrijden gespeeld, HVV'24 was in het Zeeuws-Vlaams onderonsje tegen SDO'63 met 11-0 duidelijk de sterkste.

