Smeulend isolatiemateriaal veroorzaakt afsluiting tunnels

Door rookontwikkeling in een technische ruimte van de Westerscheldetunnel in Borssele zijn zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel vanavond in beide richtingen korte tijd afgesloten geweest.

Door de rookontwikkeling werd het kantoor ontruimd en waren zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel dicht (foto: HV Zeeland) Vanwege de rook moest het personeel het kantoor verlaten, onder wie ook het technisch personeel dat het verkeer in de tunnels in de gaten houdt. De rook bleek uit de technische ruimte te komen waar de temperatuur van een onderdeel in de koelinstallatie te hoog was opgelopen, hierdoor was het isolatiemateriaal gaan smeulen. Nadat het onderdeel was afgekoppeld en de omliggende ruimtes waren gecontroleerd, gaf de brandweer rond 18.45 uur het pand weer vrij. Waarop de tunnels weer open gingen voor al het verkeer.