Trotse trainer maakt stiekem foto's van teletekst

Na de 4-0 overwinning van vorige week op Westlandia voegde GOES zondag opnieuw drie punten aan het totaal toe. De club blijft onder trainer Rogier Veenstra uitstekend presteren. Vaak nemen clubs die onverwachts bovenaan de ranglijst staan een foto van teletekst, om de blijdschap te uiten. Iets wat Veenstra niet vreemd is. "Ik ben daar vorig jaar eigenlijk mee begonnen, maar nu staat heel mijn fotolijst eigenlijk vol", grapt Veenstra. Maar het nemen van de foto doet hij echt. "Stiekem wel ja. Ik ben daar gewoon trots op."

We laten zien dat we er thuis horen

Veenstra geniet van de manier waarop de hoogst spelende Zeeuwse clubs zich op dit moment manifesteren. "Volgens mij staat Hoek op zaterdag ook bovenaan, dus ja het is allemaal erg nieuw in Zeeland dat we Derde Divisie spelen, maar we laten allebei zien dat we er thuis horen. Wij speelden vandaag tegen de nummer vier van vorig jaar en vorige week tegen de nummer vijf en dat zijn geen misselijke ploegen. Maar wij hebben twee keer een goed antwoord gehad."

Al vijf goals

Grote man achter het succes tot nu toe van GOES is aanvaller Erwin Franse, die in twee wedstrijden al vijf goals wist te maken. De man die de laatste jaren vooral opviel door het missen van kansen, schiet opeens alles raak. "Vorig seizoen was dat vaak het verhaal ja. En ik weet niet hoe het komt, maar nu gaat gewoon aller er in", zegt Franse. Het zou zo kunnen zijn dat hij op een hoger niveau beter rendeert, omdat de tegenstanders minder verdedigend spelen en de snelle Franse daardoor meer ruimte krijgt. "Misschien is dat wel zo. Het is tot nu toe zo dat ik meer scoor naarmate we hoger spelen. Hopen dat we dat zo houden."

GOES deelt de koppositie in de Derde Divisie op zondag met OFC en Jong FC Volendam. Volgende week staat het thuisduel tegen OFC op het programma.