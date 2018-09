Deel dit artikel:











'Duiken is een risico, dus houd je aan de regels'

Het duikwrak Le Serpent in de Grevelingen is niet gevaarlijk, als je je maar aan de regels houdt. Dat zegt duikinstructeur Henk van Ielen. Hij heeft een duikcentrum ter plekke en is duikinstructeur. Hij vindt de negatieve aandacht voor de plek, nadat daar in mei twee ervaren duikers omkwamen, dan ook niet terecht.

"Leken hebben dingen gezegd die niet kloppen over het duikongeval op 26 mei", zegt Van Ielen. "Mensen die zichzelf willen horen, hebben sensatieverhalen opgehangen. De eigenaar van het duikwrak Staatsbosbeheer neemt vervolgens maatregelen door borden neer te zetten om het duiken te ontraden. Het wrak is op zich niet gevaarlijk, als je je maar aan de regels houdt." Het eerste ongeval, tragisch genoeg "Het wrak ligt er nu zeven jaar en er wordt heel veel op gedoken", vervolgt Van Ielen. "Dit is het eerste ongeval, tragisch genoeg. Natuurlijk zijn hier meer ongevallen geweest, maar die hadden allemaal een medische oorzaak." Zo hangt er op de steiger een gedenkplaat aan Adrie Wattel. "Adrie kwam twee jaar geleden om het leven tijdens de afdaling naar Le Serpent. Hij kreeg een hartaanval en overleefde het niet." Wij horen niet onder water, dus moet je alle risico's proberen uit te sluiten." Henk van Ielen - duikinstructeur Volgens Van Ielen is duiken niet gevaarlijk. "Duiken is altijd een risico. Wij mensen horen niet onder water, dus moet je alle risico's zoveel mogelijk proberen uit te sluiten. Veiligheid staat voorop. Dat blijkt ook wel. Op een totaal van meer dan een miljoen duiken zijn er vijf incidenten per jaar. Eigenlijk te verwaarlozen." Lees ook: Staatsbosbeheer: Niet duiken in gevaarlijk scheepswrak in Grevelingenmeer

