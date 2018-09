Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: Duiken, kermiskoers en toename van bruinvissen

Goedemorgen. Het is vandaag maandag 3 september, met in het nieuws in Zeeland:

duikinstructeur Henk van Ielen met beginnende duiker (foto: Omroep Zeeland) Duikwrak Le Serpent niet gevaarlijk Duikinstructeur Henk van Ielen vindt de negatieve aandacht voor het duikwrak Le Serpent, nadat daar in mei twee ervaren duikers omkwamen, niet terecht. "Leken hebben dingen gezegd die niet kloppen over het duikongeval. Mensen die zichzelf willen horen, hebben sensatieverhalen opgehangen." Lees ook: 'Duiken is een risico, dus houd je aan de regels' Een bruinvis in de Oosterschelde bij de Zeelandbrug (foto: Omroep Zeeland) Bruinvissen steken vaker de kop op in de Oosterschelde Het aantal bruinvissen in de Oosterschelde blijft toenemen. Dit jaar zijn er veertig dieren geteld, vorig jaar waren dat er 34 en in 2016 werden er maar 25 geteld. Lees ook: Bruinvissen steken vaker de kop op in de Oosterschelde Ronnie Gras (83) doet mee aan de kermiskoers die naar hem zelf genoemd is (foto: Omroep Zeeland) Ronnie Gras Kermiskoers Gisteren was de 85-jarige Ronnie Gras, amateurwielrenner en wielericoon van Sas van Gent, voor de derde keer op rij het gezicht van de Grote Ronnie Gras van 't Sas Kermiskoers. De wielerkoers werd op de zondag van de kermis in Sas van Gent gereden. Lees ook: Ronnie Gras voor het derde jaar gezicht van kermiskoers Land met ruiters bij Zoutelande (foto: Jo Dingemanse) Weer De bewolking neemt geleidelijk toe vandaag. Lokaal valt er een buitje. Het wordt vandaag 21 graden. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.