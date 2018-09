Deel dit artikel:











Auto belandt na aanrijding in sloot

Langs de Driekwartweg in Sas van Gent is vanochtend ter hoogte van de Zandstraat een auto in de sloot beland. Dat gebeurde na een aanrijding met een andere auto.

Auto belandt na aanrijding in sloot (foto: HV Zeeland) In een van de auto's waren twee kinderen aanwezig. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek dat alle inzittenden de auto's hadden verlaten. Niemand hoefde met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De auto's zijn weggesleept door twee bergingsbedrijven.