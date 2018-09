Drie spookrijders bekeurd bij afgesloten Sluiskiltunnel

(foto: Omroep Zeeland)

De politie laat weten dat het niet alleen voor andere weggebruikers gevaarlijke situaties oplevert, maar ook voor de aanrijdende hulpdiensten. De hoogte van de boete die de drie spookrijders krijgen is nog niet bekend. Dat moet nog worden bepaald door het Openbaar Ministerie (OM).

Rook

Zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel waren gisteravond enige tijd afgesloten vanwege rookontwikkeling in een technische ruimte. Vanwege die rook moest het personeel het kantoor verlaten, onder wie het technisch personeel dat het verkeer in de tunnels in de gaten houdt.

