In actie voor Lili en Howick; 'Wij dragen iedere dag zwart, tot ze mogen blijven!'

Lili en Howick moeten het land uit, maar willen niet weg uit Nederland, waar ze zijn opgegroeid (foto: ANP)

Samen met hun moeder hebben ze dat besluit aangevochten tot aan de Raad van State, maar ook die hoogste rechter besloot dat de kinderen terug moeten naar Armenië. Maar ze zijn de afgelopen tien jaar opgegroeid in Nederland en volgens de Goese kinderen zijn ze dus al thuis. Afgelopen weekend zijn de broer en zus ondergedoken. De autoriteiten weten niet waar ze zich nu bevinden.

Zwarte kleding

In een video op Twitter roepen Timo, Evy, Janneke, Alison, Levi, Gerda, Kassandra, Ketura en Joeka en Rowdy uit Goes alle schoolgaande kinderen op om iedere dag zwarte kleding te dragen, tot staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid zegt dat Lili en Howick mogen blijven.

De actie is een idee van Levi en Joeka. Zij hopen dat zoveel mogelijk kinderen in het zwart naar school gaan, om zo Lili en Howick te steunen. De actie heeft nu ook een naam gekregen: Op zwart. Ze leggen zelf uit in een YouTube-video waarom ze deze actie hebben opgezet.