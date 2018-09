Dialysecentrum op boulevard Vlissingen sluit, patiënten voortaan naar Goes

Nierdialyse met uitzicht over de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

Het dialysecentrum aan de boulevard in Vlissingen opende vier jaar geleden de deuren. Patiënten kunnen er dialyseren met uitzicht over de Westerschelde. Dat trekt ook toeristen aan. Op dit moment dialyseren twaalf patiënten meerdere keren per week in Vlissingen.

Moeilijk om roosters rond te krijgen

Nu sluit het ziekenhuis de locatie in Vlissingen. Het is al langere tijd moeilijk om alle roosters rond te krijgen, vanwege een gebrek aan personeel. "Om de continuïteit en de kwaliteit voor patiënten te waarborgen, wordt de locatie in Vlissingen gesloten", schrijft het ziekenhuis in een persbericht.

Dialysecentrum in Vlissingen sluit (foto: Omroep Zeeland)

Het dialysecentrum in Vlissingen is opgericht door Zeelandcare. In 2017 is Zeelandcare overgenomen door het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Het ziekenhuis kreeg daarmee drie locaties voor nierdialyse in handen: Goes, Vlissingen en het dialysecentrum in de Banjaard op Noord-Beveland. De locatie op De Banjaard blijft wel open.

Meer patiënten

Op de dialyseafdeling in Goes zijn de openingstijden verruimd om meer patiënten te kunnen behandelen.

Lees ook: