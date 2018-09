Bigpoppers voelen zich bekocht door gemeente Veere

(foto: Omroep Zeeland)

Tot twee jaar geleden was alles nog koek en ei in Biggekerke. Martin en Angelique Kauffman zaten samen in het bestuur dat Bigpop organiseerde. Maar nadat de relatie strandde en Martin naar Vlissingen verhuisde bleek vorig jaar dat de verstandhouding ernstig verzuurd was. Tijdens Bigpop 2017 was er op het festivalterrein een conflict met de nieuwe partner van Martin Kaufmann. Daarna ontstonden er twee kampen die allebei de volgende editie van Bigpop wilden organiseren.

Geen politiecapaciteit

Omdat zij de afgelopen jaren het festival hadden georganiseerd gingen Kauffman en Weeda, die in Arnemuiden woont, ervan uit dat ze dit jaar weer een vergunning zouden krijgen, maar dat bleek niet het geval. De Gemeente Veere besloot anders.

Burgemeester Van der Zwaag stelt in een afwijzingsbrief dat de heren geen draagvlak meer hebben in het dorp omdat ze er niet (meer) wonen. Ook verwacht hij door de relatiebreuk problemen die de openbare orde zouden kunnen verstoren. Omdat de politie stelt geen capaciteit te hebben voor het evenement, besloot de burgemeester de vergunning aan een andere aanvrager, Bigfest, een stichting met de inmiddels ex-vrouw van Kauffman in de gelederen, te verlenen.

Maar wie zegt dat er nu geen rottigheid uitbreekt? En is er dan wel politie?" Martin Kauffman, organisator Bigpop 2013-2017

Kauffman voelt zich bekocht door de gemeente: "De burgemeester stelt dat we 'zeer waarschijnlijk' geen vrijwilligers bijeen kunnen krijgen voor het festival. Ik ben van mening dat we helemaal niet veel vrijwilligers nodig hebben voor Bigpop, en degene die we wel nodig hebben niet persé uit Biggekerke hoeven te komen."

'Geen geldige reden'

"En dat wij als organisatoren niet in het dorp wonen is ook geen geldige reden. De leden van BLØF wonen toch ook niet in Scharendijke?", zegt hij verwijzend naar het muziekfestival Concert at SEA dat ieder jaar bij Scharendijke op de Brouwersdam plaatsvindt.

Kauffman vindt het wrang dat een relatiebreuk als argument wordt gebruikt om een vergunning te weigeren: "De gemeente denkt dat er rottigheid uitbreekt als wij het festival organiseren, en dat daar geen politie voor is. Maar wie zegt dat er nu geen rottigheid uitbreekt? En is er dan wel politie?"

Veere gaat niet in op verdere vragen

De gemeente Veere reageert in eerste instantie op vragen door naar de afwijzingsbrief te verwijzen, maar wil op verdere vragen niet meer ingaan. Wel vindt de gemeente het vreemd dat Bigpop na de officiële afwijzing geen bezwaar meer heeft aangetekend en nu via de media alsnog beklag doet. Martin Kauffman stelt dat nadat de stichting de mededeling van de burgemeester had ontvangen, dat de vergunning al naar iemand anders was gegaan, het geen enkele zin meer had om in beroep te gaan.

De stichting Bigfest, die nu op 8 september het festival organiseert, wil geen commentaar geven.