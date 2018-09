Dit is waarom duikinstructeur Henk (71) nog iedere dag het water ingaat

Duiken beheerst het leven van de hele familie Ielen. "Ik was manager bij een transportbedrijf en hobbyinstructeur. Eigenlijk ben ik door toedoen van mijn zoon Sean fulltime gaan duiken en instructeur geworden. Ik wilde na mijn pensioen niet achter de geraniums zitten, dus koos voor het commerciële van het duiken. We hebben het duikcentrum sinds 2010 en genieten er elke dag van."

Duiken was een uitlaatklep om de spanning en de druk van de dag kwijt te raken." Henk van Ielen - duikinstructeur

"Voordat we het duikcentrum startten dook ik hier al vrij vaak", zegt Van Ielen. "Ik had een maatje die ook dook. Voor ons was het duiken een uitlaatklep om de spanning en druk van de dag kwijt te raken. We gingen gewoon een uurtje lekker rondkijken onder water en we waren weer helemaal opgeknapt."

Het duikcentrum van Ielen ligt bij het duikwrak Le Serpent, waar eind mei twee duikers om het leven kwamen tijdens een duik op het wrak. Voor Ielen geen reden om te stoppen met duiken op die plek. "Duiken kent natuurlijk risico's, dus moet je je aan de regels houden."

Begeleiding beginnende duikers

Henk van Ielen begeleidt ook beginnende duikers. Zoals de Spaanse Belg Georges Bekaert. Hij is speciaal naar de Grevelingen gekomen om met Henk te duiken. "Ik vertrouw het niet zo in Spanje. Veel mañana, mañana. Je moet vertrouwen hebben in een instructeur. Over Henk had ik al veel gehoord, dus ben ik deze week hier naar toe gekomen voor een introductiecursus duiken."

Duikinstructeur Henk van Ielen met beginnende duiker (foto: Omroep Zeeland)

Na de introductieduik is Georges vol lof over Henk. "Hij heeft me zoveel onderwaterleven laten zien. Het is alsof ik met vier ogen heb gedoken. Het was wel troebel, maar dat heeft met de warmte te maken."

De 71-jarige Van Ielen wil niet meer weg van de plek waar hij nu zit. "Maar mijn favoriete duikplek is het niet. Dan ga ik het liefst naar Egypte."

Lees ook: