Morgen in de winkel: Zeeuwse meloenen!

Meloenen kweken in Zeeland kan prima. Dat bewijst de eerste oogst van Emiel van de Vijver in Graauw. Omdat het door de klimaatverandering te warm wordt in de zomer voor broccoli, doet hij dit jaar een proef met meloen. Hij is deze week bezig met zijn eerste oogst.

Très bien De oogst zal ongeveer zesduizend meloenen opleveren. Van de Vijver is tevreden: "Ze smaken goed. Lekker zoet." Ook één van zijn plukkers (van Franse origine) vindt ze 'très bien'. Het was nog even spannend of de brix-waardes (het suikergehalte) goed zouden zijn. Dankzij het aantal zonuren de afgelopen maanden zijn die prima. Geschikte rassen zoeken Van der Vijver wil er graag verder mee gaan. Hij wil de komende tijd uitzoeken met welke rassen hij dat gaat doen. "Het blijft natuurlijk een gok. Want als het volgend jaar kouder wordt, dan zullen ze minder groeien en minder zoet zijn." De meloenen groeien het beste bij veel zon en weinig regen. Vanaf morgen of overmorgen liggen de eerste Zeeuwse meloenen bij de plaatselijke supermarkt. Eerste meloenen van Zeeuwse bodem (foto: Omroep Zeeland )