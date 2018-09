Dankzij deze filmpjes kunnen laaggeletterden veel meer dan je zou denken

Om het allemaal wat makkelijker te maken bedacht Stichting Kenniscentrum Pro Work het platform Digi-Taal, dat deze week wordt gelanceerd. Een website, waarop laaggeletterden worden ondersteund bij het invullen van allerlei digitale formulieren.

Tessa den Bakker, projectmanager bij Pro Work, kwam door eigen ervaringen op het idee voor Digi-taal. Zo moest ze onder meer een afspraak maken bij het consultatiebureau via de website van de GGD 'Mijn kinddossier'. Dat vond ze vrij lastig en onoverzichtelijk. "Toen dacht ik, als ik er moeite mee heb, dan zijn er waarschijnlijke meerdere mensen die hier moeite mee hebben. Zeker mensen die laaggeletterd zijn.. En zo is van een klein idee en groot platform ontstaan."

Het werkt heel simpel

Het platform Digi-Taal werkt volgens den Bakker erg simpel. Ze hebben goed gekeken waar laaggeletterden allemaal moeite mee hebben. Hoe maak je bijvoorbeeld een wachtwoord aan? Hoe moet je inloggen? Hoe vul je een formulier in? Dat hebben ze in kaart gebracht en gebruikt bij het maken van de site.

Er is gekozen voor korte instructievideo's met een duidelijke heldere uitleg, waarbij moeilijke woorden worden toegelicht. Den Bakker: "Maar daarnaast kan de gebruiker de uitleg meteen in de praktijk toepassen. Links op je scherm zie je namelijk de instructievideo en rechts de desbetreffende website. Je wordt van a tot z begeleid. We combineren zien, horen en lezen met doen!"

Het afgelopen jaar hebben ze met het platform op kleine schaal geëxperimenteerd en de reacties waren volgens den Bakker erg positief. "Wat we vooral horen is dat mensen het prettig vinden dat ze na de uitleg in de video meteen zelf aan de slag kunnen, zonder eerst weer allerlei handelingen uit te voeren om naar een andere site te gaan. Het mooie is dat ze ook ontdekken dat ze meer kunnen dan ze denken, wat goed is voor het zelfvertrouwen."

Voor iedereen toegankelijk

Het platform is volgens den Bakker niet alleen bestemd voor laaggeletterden. "Het was wel het uitgangspunt, maar gedurende het proces kwamen we erachter dat de site ook uitermate geschikt is andere doelgroepen, zoals senioren en migranten. En daarnaast kan het ook een hulpmiddel zijn voor mensen die bijvoorbeeld gaan verhuizen, dat moeten doorgeven bij de gemeente, maar niet weten hoe? Ook deze mensen kunnen terecht op het platform. Het is dus eigenlijk voor iedereen toegankelijk."

Het digitale tijdperk zorgt voor problemen bij laaggeletterden (foto: Stichting Lezen & Schrijven)

Het platform Digi-Taal is momenteel vooral gericht op Schouwen-Duiveland. Naast samenwerking met de Belastingdienst, de politie en de GGD, kunnen mensen namelijk ook terecht bij woningcorporatie ZuidWest Wonen voor het aanvragen van een huurwoning, waar ze in de buurt kosteloos een computer kunnen gebruiken of hulp van maatschappelijke organisaties kunnen inroepen.

Landelijk platform

Volgens den Bakker is de stap naar een landelijk platform niet zo groot. "Juist omdat we nu al samenwerken met een aantal landelijke publieke diensten kan dit platform dienen als basis voor andere gemeenten in Nederland."

