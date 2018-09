Lage waterstand: sluizen Terneuzen gestremd

De Oostsluis in Terneuzen (foto: Rijkswaterstaat )

Normaal ligt het waterpeil in het kanaal op 2.15 meter boven NAP, nu schommelt het tussen de 1.90 en 1.95 meter boven NAP. Rijkswaterstaat verwacht niet dat de scheepvaart veel last zal hebben van de stremmingen, omdat de schepen die door de sluizen willen, worden ingepland. Zodoende kan er volgens Rijkswaterstaat om de stremmingen heen worden gepland.

Regen in Nederland maakt geen verschil

Dat de maatregel nu genomen moet worden en dat het tijdens de lange droge periode van afgelopen zomer niet nodig was, komt volgens een woordvoerder omdat er juist nu te weinig water wordt aangevoerd vanuit de rivieren in België en Frankrijk. Met dat water wordt het kanaal normaal gezien op peil gehouden.

De drie sluizen zijn dinsdag tussen 01.00 uur en 05.00 uur 's nachts en tussen 14.00 uur en 17.00 uur gestremd. Op woensdag zijn de sluizen vooralsnog alleen tussen 02.00 en 06.00 uur gestremd. Of het bij deze stremmingen blijft is nog niet bekend. Rijkswaterstaat kijkt per dag of er meer stremmingen nodig zijn.