Personeelstekort nekt tweede restaurant in korte tijd

Eigenaar Bart Beuger heeft van alles geprobeerd om extra personeel te vinden, "Ik heb advertenties geplaatst op Facebook, via uitzendbureau's en oproepen geplaatst op ons menubord buiten", maar het bood allemaal geen soelaas.

Beuger zag de bui al een tijdje hangen en besloot daarom van de zomer al om per week twee dagen dicht te gaan om het personeel te sparen. Het is volgens hem gissen naar de werkelijke oorzaak van het personeelstekort, maar als mogelijke oorzaken noemt hij onder meer een tekort aan goed geschoold personeel en de mentaliteit van de jeugd. "Die willen vooral vakantie en niet werken."

'Eén slechte baas, dan meteen iedereen slecht'

Wat volgens hem ook meespeelt is het slechte imago dat de horeca op dit moment heeft. "Het gebeurt vaak dat als iemand een slechte horeca-baas heeft gehad dit afstraalt op andere horecazaken." Daarnaast is het ook zwaar om te werken in de horeca. "Je moet hard werken, maar ik ben ook goed voor mijn personeel", gaat Beuger verder. Zo betaalt hij zijn personeel boven de cao, krijgen ze een maaltijd per dag en delen ze mee in de fooien.

Dat Bart Beuger de tweede is die in korte tijd zijn restaurant moet sluiten vanwege een personeelstekort stemt hem niet vrolijk voor de toekomst. "Ik ben bang dat ik niet de laatste ben die om deze reden moet sluiten."

