Met je hond het zwembad in, dat kan maar één keer per jaar

De jaarlijkse Spetterende Hondendag wordt georganiseerd door de Stichting Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen, die op deze manier geld ophalen voor hun werk. Volgens Annick van Grimberghe van het dierenasiel was er veel belangstelling. "Rond het middaguur waren er al zeker tachtig honden binnen", zegt ze. "En we zaten op een gegeven moment zeker aan de honderdvijftig. Een mooie opkomst."

Afgebroken nagels

Met zoveel honden bij elkaar kan er een ongelukje gebeuren. "Het gaat gelukkig heel erg goed allemaal, de honden en hun baasjes zijn uitgelaten en daardoor gaat het goed samen. De dierenarts heeft alleen een paar honden moeten behandelen met afgebroken nagels", zegt Van Grimberghe.

Een hond in het zwembad. (foto: Omroep Zeeland)

Een Zeeuwse hond

Een familie uit Middelburg was er met twee grote honden, maar die gingen niet allebei het zwembad in. "De ene houdt heel erg van zwemmen in het zwembad, maar de ander zwemt alleen maar in de zee", zegt hun baasje. "Dat is dus écht een Zeeuwse hond."