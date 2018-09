140.000 euro voor 'oudste wieken van Nederland'

De restauratie is hoognodig want de molen uit 1724 is behoorlijk versleten. "Bij de eerstvolgende westerstorm kunnen er gedeeltes van de wieken afvallen en dat is gevaarlijk", vertelt John. Toch is het hoofddoel de molen weer te laten draaien: "De molen draait al tien jaar niet meer, het zou geweldig zijn voor het stadje als de molen in ere herstelt wordt. Zeker omdat het volgens mij de oudste wieken zijn van Nederland", zegt Nicole Deeben.

Wij slapen de komende vijf jaar onder de brug en steken elke cent in de molen! " John Deeben, eigenaar Molen de Haan

De subsidie wordt gegeven door vereniging de Hollandsche Molen die zich sinds 1923 inzet voor iedereen die in molens is geïnteresseerd en voor moleneigenaren en andere molenprofessionals. Toch zijn er wel een aantal voorwaarden aan de gift verbonden, zo mogen de eigenaren er de komende vijf jaar niet in wonen en mogen ze het ook niet verkopen. "Wij slapen de komende vijf jaar onder de brug en steken elke cent in de molen!", lacht John.

60.000 euro tekort

De totale kosten van de restauratie bedragen 200.000 euro en dat betekent dat de eigenaren nog 60.000 euro tekort komen om alles aan te pakken. "We doen zelf een flink deel in de pot en de rest proberen we met fondswerving bij elkaar te krijgen", zegt John Deeben. De bedoeling is dat de restauratie eind dit jaar van start gaat.