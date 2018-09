Peter pakt zijn droombaan weer op: Geitenzuivel is hip!

Samen met zijn vrouw Mirjam runt hij sinds een jaar weer een kleinschalige, biologische kaasboerderij. Hij heeft zestig melkgeiten rondlopen. "Geiten bleven mij altijd trekken. Ook in de tijd dat ik voor een baas werkte," vertelt Peter. Één van de redenen om opnieuw te beginnen was de aantrekkende markt, maar ook omdat hij het leuk vindt om geitenkaas te maken. Die kaas verkoopt het echtpaar in de regio vanuit de boerderij. Mirjam is het helemaal eens met de keuze van haar man: "Geiten zijn dan ook leuke, nieuwsgierige beestjes."

Meer geiten in Zeeland

Het aantal geiten in Zeeland stijgt al jaren. Toch valt het aantal geiten in onze provincie ten opzichte van andere provincies mee. In onze provincie loopt het kleinste aantal geiten rond van heel Nederland.

Geiten in Zeeland (bron: CBS)

2014 2016 2017 Geiten (totaal) 1.099 2.556 3.277 Melkgeiten 717 1.187 2.099 Aantal bedrijven met melkgeiten 6 6 10

Foodblogger en diëtist Martine Ridderhof uit Tholen snapt wel waarom geitenkaas zo in trek is: "De smaak is sterk verbeterd in vergelijking met vroeger. Ook denken veel mensen dat het gezonder is. Dat is niet helemaal waar, maar het kan wel een goede vervanger zijn voor vlees. Er zitten veel eiwitten in en zo krijg je toch de juiste voedingsstoffen binnen."

Peter kan dit alleen maar beamen en is ook blij dat hij weer eigen baas is: "Het gras is niet altijd groen en het is hard werken. Maar het is leuk om weer wat voor ons zelf te hebben."