Zeeland wordt wakker: Zeeuwse geiten, geld voor oudste wieken en personeelstekort

Nog meer geiten in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Meer Zeeuwse geiten

Tien jaar geleden kon hij er nog geen droog brood mee verdienen en moest Peter van der Wekken noodgedwongen zijn tweehonderd melkgeiten wegdoen. Maar nu geitenzuivel helemaal hip is, kan Van der Wekken zijn droomberoep weer uitoefenen.

molen de haan brouwershaven (foto: Omroep Zeeland)

Molen Brouwershaven krijgt 140.000 euro

Molen de Haan in Brouwershaven kan er binnenkort weer even tegen aan. John en Nicole Deeben, de eigenaren van de molen, hebben namelijk 140.000 euro gekregen voor de restauratie.

(foto: Omroep Zeeland)

Personeelstekort

Het personeelstekort in de horeca heeft een tweede restaurant de das om gedaan. Restaurant De Goese Kade in Goes heeft een 'grandioos tekort aan personeel' en heeft daarom zijn deuren gesloten. Volgens de eigenaar zijn er verschillende oorzaken voor het personeelstekort.

Uien in rijtjes bij Biggekerke (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer

Vandaag overheerst de bewolking. Tijdens de ochtend kunnen er wat buien passeren en is het her en der nevelig. Vanmiddag loopt het zicht op en kan een regen- of onweersbui ontstaan. Bij een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het 20 tot 22 graden.