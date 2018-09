In Sluis voelen ze zich écht ongezond

Pillen (foto: Adam)

Aanleiding voor het extra onderzoek waren de uitkomsten van een grote GGD-enquête in 2016: "Voelt u zich gezond?" Toen kwamen Zeeland, West-Brabant, Limburg, Groningen, Den Haag en Rotterdam als ongezondste regio's uit de bus. Maar in die cijfers werd geen rekening gehouden met een hoge leeftijd van de mensen en ander factoren die het algemene gezondheidsgevoel negatief kunnen beïnvloeden. Zoals een lage opleiding of een chronische ziekte.

In de nieuwe cijfers (zie onderstaande grafiek) heeft het CBS die correctie nu wel toegepast. Niet alleen Sluis, maar heel Zeeuws-Vlaanderen voelt zich wat ongezonder dan de doorsnee Nederlander. Zelfs als je de mensen die heel oud zijn, een lage opleiding hebben of een chronische ziekte hebben eraf trekt.

In de rest van Zeeland is men over het algemeen iets tevredener over de eigen gezondheid, maar dat gevoel is minder sterk dan het Nederlandse gemiddelde. Alleen in Tholen, het laagste percentage 'ongezond' van Zeeland, voelt men zich beter dan de doorsnee Nederlander.

Inwoners van Sluis hebben met 29 procent niet het Nederlandse record. Dat heeft de gemeente Onderbanken in Zuid-Limburg: 32,3 procent, dus bijna een derde van alle inwoners, zegt niet gezond te zijn.