Onenigheid over buurtkat leidt tot kopstoot en arrestatie

De Middelburger had de kat van de buren in zijn huis en hij was niet van plan het dier terug te geven. Ook had hij weinig zin in een bemiddeling door de politie, dus hadden agenten een machtiging nodig om binnen te komen.

Kopstoot

Vlak voor forceren van de deur door de agenten opende de 57-jarige man de voordeur en deelde hij een kopstoot uit, die één van de agenten op een haar miste. Dat was aanleiding voor de arrestatie van de man. Hij is geboeid afgevoerd.

De kat is overigens terug bij de buren van de man.