Vals biljet van 50 euro wordt tegen het licht gehouden - archieffoto (foto: OZ)

De politie vermoedt dat er meer pogingen zijn geweest om met vals geld te betalen omdat het maandag markt was in Domburg. Het is niet bekend waar het geld vandaan komt en hoeveel ondernemers gedupeerd zijn. De politie doet onderzoek en komt graag in contact met eventuele gedupeerden.