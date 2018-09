Geen 100.000 bezoekers maar 45.000 voor Rescue Vlissingen

Drukte bij elfde editie van Rescue Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bij deze editie van het hulpverleningsevenement zijn metingen gedaan door het onderzoeksbureau RMC met het systeem 'City Traffic'. Dit systeem bestond uit twaalf wifi-meetpunten door heel het centrum van Vlissingen en op de boulevard. De gemeente heeft de gegevens van vier meetpunten op en bij de boulevard gebruikt om de Rescue-bezoekers te tellen. Het signaal van mobiele telefoons waarvan de wifi aanstaat, wordt opgepikt en als uniek signaal versleutelt. Op die manier ontstaat er volgens Bureau RMC een betrouwbaar inzicht over het aantal unieke bezoekers.

45.000

De meetpunten hebben tijdens het evenement 22.500 unieke passanten gemeten, maar omdat niet iedereen een mobiele telefoon heeft, sommige mobiele telefoons niet de wifi aan hebben én sommige bezoekers de meetpunten gemist kunnen hebben, zijn de metingen met een factor twee vermenigvuldigd door de gemeente en onderzoeksbureau Bureau RMC. Daardoor komt het geschatte bezoekersaantal op 45.000 uit.

Centrale post tijdens Rescue Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie van Rescue Vlissingen had het getal van 100.000 bezoekers afgeleid van een zogenaamd 'indicatieonderzoek' van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Maar de VRZ heeft geen onderzoek gedaan: "Er zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen, waaronder de gemeente, de organisatie en de VRZ."

Meer fietsen, drukkere pendelbussen

Op basis van een verklaring van een handhaver of verkeersregelaar werd bij dit overleg het getal 100.000 genoemd. Dat gebeurde omdat hij veel meer fietsen had zien staan en meer mensen in de pendelbussen had zien zitten dan in 2016. Toen kwamen er 80.000 bezoekers. Maar dat getal blijkt ook weer gebaseerd op een schatting van de betrokken organisaties, zonder goede onderbouwing.

Drukte in Vlissingen bij Rescue (foto: Omroep Zeeland)

Veiligheidsregio Zeeland doet geen uitspraken meer over het aantal bezoekers van een gratis toegankelijk evenement. Dat is naar aanleiding van de overschatting van het aantal toeschouwers op het Zeeuwse stuk van een etappe van de Tour de France in 2015.

Tour de France

De provincie Zeeland gaf in eerste instantie aan dat er tussen de 135.000 en 160.000 mensen langs het parcours hadden gestaan. Na onderzoek van Omroep Zeeland bleken er maximaal 55.000 toeschouwers waren komen kijken.