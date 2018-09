Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen

De bekende witte bol van de kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

Het is overigens zo dat vooral energieproducenten PZEM en RWE, de eigenaren van EPZ, onder de stillegging lijden. Al wil niemand een bedrag noemen. Zo laat PZEM weten: "Vanuit commerciële overwegingen gaan wij niet in op deze vraag." De centrale is sinds 4 augustus buiten bedrijf door de gevolgen van een elektronische storing in het systeem dat de reactor beveiligt.

Geen baat bij

Ook Jan van Capelle, adviseur nucleaire veiligheid bij EPZ houdt het oppervlakkig: "Daar doen wij nooit mededelingen over. Maar op dit moment maken wij geen stroom, dus dat betekent dat wij daar financieel geen baat bij hebben."

Uit omzetcijfers, aangevuld met andere gegevens, zoals berekeningen van de antikernenergiebeweging, komt Omroep Zeeland uit op een bedrag van tien miljoen euro per maand dat wordt misgelopen als de kerncentrale geen stroom levert.

Berekeningen Laka en Wise

Navraag bij Laka en Wise die zich vanuit een kritische benadering bezighouden met de kerncentrale in Borssele, ondersteunt deze schatting. Zo laat Laka weten: "Wij hebben eens een berekening gemaakt op basis van een schadevergoeding die EPZ had ingediend bij een leverancier toen een generator het begaf. Daaruit was af te leiden dat de inkomstenderving vanwege uitval op zo'n tien miljoen euro per maand lag."

En Wise zegt: "Als ik zo de omzetcijfers bekijk, denk ik dat tien miljoen in de goede richting komt."

Lees ook: