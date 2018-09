Overweldigend veel belangstelling voor werken in de gevangenis

De hoofdingang van Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

Daarom worden alle zeilen bijgezet om te mogelijke sollicitanten op te vangen. Er komen die avond 28 extra medewerkers werken om toezicht te houden in de gevangenis, om de mensen te begeleiden en om te helpen bij de toegangsprocedure. Ook regelt Torentijd een parkeerontheffing voor de omgeving van de gevangenis omdat het eigen parkeerterrein niet groot genoeg is voor alle bezoekers.

Zeeuwse primeur

De informatieavond is een primeur voor de Zeeuwse gevangenis, maar is bij andere gevangenissen in Nederland eerder toegepast. Er kwamen nergens zo veel aanmeldingen binnen als in Zeeland. Het merendeel van de sollicitanten is man en komt uit Zeeland of West-Brabant. Mensen konden zich aanmelden voor vier functies: complexbeveiliger, penitentiair inrichtingswerker, medewerker arbeid en directiesecretaris.

De aanmeldingen zijn volgens Robert Meijer van Dienst Justitiële Inrichtingen eerlijk verdeeld over de beschikbare functies. "Zo hebben er zo'n twaalf mensen gesolliciteerd op de functie van directiesecretaris en is het drukker op de andere functies waar meerdere plekken vrij zijn. Een kwart van de geïnteresseerden heeft zich aangemeld voor meerdere functies."

Celdeuren in Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

Met 200 aanmeldingen zit de avond vol. De mensen die buiten de boot vallen worden doorverwezen naar de gewone sollicitatieprocedure of naar wervingsavonden elders in het land. Torentijd zoekt mensen om natuurlijk verloop op te vangen en het aantal externe arbeidskrachten te vervangen door vast personeel. Ook mag de gevangenis voor eerst sinds lange tijd weer zelf werven. Door sluitingen van gevangenissen in Nederland moesten de afgelopen jaren eerst die medewerkers herplaatst worden.

Programma

De wervingsavond is aanstaande donderdag en begint om 18.30 uur met de inloop en een centraal gedeelte in de sporthal. Daar krijgen de mogelijke sollicitanten uitleg over de selectieprocedure en de functies. Vanaf 20.15 uur is er een rondleiding in groepen. Vanaf 21.00 uur is er ruimte om na te praten en laatste vragen te stellen. De avond is klaar om 21.30 uur.

