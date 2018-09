De kerncentrale ligt al een maand stil, maar er wordt wél gewoon doorgewerkt

Omroep Zeeland vroeg het aan Jan van Capelle, adviseur nucleaire veiligheid bij EPZ, de eigenaar van de kerncentrale bij Borssele.

Wat ging er ook alweer mis op 4 augustus?

"Er was een elektronische storing in het reactorbeveiligingssysteem die maar een fractie van een seconde duurde. Dat systeem heeft gezegd: 'Ik ben niet in orde.' Daarop is de toevoer van smeerolie voor de koelpomp uitgeschakeld, maar de pomp zelf heeft nog tien minuten doorgedraaid. Dat heeft schade veroorzaakt."

Waarom ligt de kerncentrale veel langer stil dan EPZ in eerste instantie dacht?

"We hebben een dergelijke storing nog niet eerder gehad. Dit is uitzonderlijk. Juist daarom hebben we besloten een inspectie uit te voeren. Daaruit bleek dat de storing meer schade heeft veroorzaakt dan gedacht."

Kan in de toekomst voorkomen worden dat deze storing zoveel schade oplevert?

"Ja. De koelpomp die zonder smeerolie bleef doordraaien had uit mogen gaan als je kijkt naar het veiligheidsaspect. We gaan er nu voor zorgen dat de pomp afgeschakeld wordt bij zo'n soort storing. Daar waren we overigens al mee bezig, maar dit had geen voorrang, omdat het puur om een aanpassing gaat die economisch beter is."

De kerncentrale draait inmiddels 45 jaar. Kunnen we vaker storingen verwachten door veroudering?

"Deze storing heeft niets te maken met veroudering. Er is ook geen trend te zien dat we meer storingen gaan krijgen door veroudering. Dit is pure pech."

Laka, kritisch op kernenergie, noemt het verwonderlijk dat de storing schade heeft veroorzaakt die EPZ niet had voorzien. Terecht?

"Dag één wisten we totaal niet wat de schade was. Deze storing is nooit eerder voorgekomen. Maar inmiddels, na inspectie, weten we uitstekend wat de schade is."

Heeft het personeel van EPZ wel genoeg te doen nu de kerncentrale stilligt?

"Er is werk genoeg! We sturen niemand naar huis. We zijn bijvoorbeeld al hard bezig met het voorbereiden van de reguliere stop in 2019. Voor de werkzaamheden die te maken hebben met de schade door de storing, hebben we extra mensen ingevlogen. Specialisten uit Duitsland."

Moeten we wat zuiniger zijn met ons energieverbruik nu de kerncentrale geen energie opwekt?

"Voor het milieu is dat altijd verstandig, maar het hoeft niet omdat wij nu geen stroom produceren. Tennet zorgt dat er evenwicht is in vraag en aanbod. Ze zullen bij een andere centrale reservevermogen gecontracteerd hebben."

Wat kost het eigenlijk als de kerncentrale in Borssele niet draait?

"Daar doen wij nooit mededelingen over. Maar op dit moment maken wij geen stroom, dus dat betekent dat wij daar financieel geen baat bij hebben."

