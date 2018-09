Deel dit artikel:











Celstraf geëist tegen man die neefje misbruikte in Oostkapelle

De 41-jarige man uit Barendrecht die wordt verdacht van ontucht met zijn minderjarige neefje in een vakantiehuisje in Oostkapelle, moet, als het aan het OM ligt, vier jaar de cel in, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De verdachte stond vandaag terecht voor de rechtbank in Den Haag.

Vrouwe justitia (foto: ANP ) Het misbruik vond gedurende twee jaar op meerdere plekken plaats, waaronder in een vakantiehuisje in Oostkapelle. In juni bekende de verdachte het misbruik van zijn neefje. Meerdere zedenmisdrijven De verdachte stond vandaag niet alleen terecht voor het misbruik van zijn neefje, maar voor meerdere zedenmisdrijven. Zo zou de basisschoolleraar ook ontucht hebben gepleegd met een zevenjarig leerlinge van een basisschool in Gouda, waar de 41-jarige les gaf. Daarnaast zou hij een ander kind een foto van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd. Bij een huiszoeking heeft de politie ook een grote hoeveelheid kinderporno bij hem aangetroffen. Het misbruik van zijn neefje heeft de man al eerder bekend, maar het misbruik van het zevenjarige meisje heeft hij altijd ontkend, ook vandaag. Over de foto en de verzameling kinderporno verklaarde de verdachte dat hij handelde onder invloed van alcohol. Lees ook: Invalleraar bekent misbruik 7-jarige jongetje in Oostkapelle