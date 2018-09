Racoon nieuwe huisband van De Wereld Draait Door

De band volgt Roxeanne Hazes op, die vorig seizoen elke laatste vrijdag van de maand de muziek verzorgde in de media-uitzending van het BNN-VARA programma.

Springplank

Chef'Special, Roel van Velzen, Tangerine en Typhoon gingen de Zeeuwse band voor. Voor veel artiesten heeft de Wereld Draait Door als springplank gefungeerd naar groter succes.

Enig nadeel voor Racoon is dat ze in vergelijking met hun voorgangers minder mogen optreden. Het seizoen van het programma is fors ingekort. Het start in plaats van begin september nu aan het einde van de maand en stopt ook een maand eerder. Normaal gaat het programma eind mei met zomerstop, maar dat is nu al in april.