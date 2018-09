'Onze tuin is een grote kattenbak'

Wandelend door de tuin, wijst Rita de verschillende hopen kattenpoep aan. "Kijk, daar tussen de pompoenen ligt wat en daar langs de schutting. We hadden over de gewassen een net gespannen, maar toen lag het zelfs op het net". Rita en haar man kweken biologische groenten die zij zelf eten en aan huis verkopen. Zelf hebben zij geen katten. "De buren wel. Er lopen er hier dagelijks zo'n 13. Dat is prima, want ik houd van die dieren, alleen ik wil geen last hebben van de katten van de buren," zegt zij.

Van alles geprobeerd

Het probleem speelt al jaren, maar de grote hoeveelheid poep viel afgelopen zomer door de droogte extra op. "Zo erg als het nu is, is het nooit geweest. En het stinkt vaak ook enorm", vertelt Rita. Er is al van alles geprobeerd om de katten weg te houden, maar niets helpt. "Af en toe gooien we met water of proberen we ze op een diervriendelijke manier een beetje weg te jagen. We hebben ook twee apparaatjes in de tuin staan. Daarmee zouden ze wegblijven, maar die werken dus niet".

(foto: Omroep Zeeland)

Een pasklare oplossing voor de kattenpoepoverlast heeft Rita niet. Toch wil ze het wel aan de orde stellen. "Ik wil mensen niets opleggen, maar denk er eens over na wat je zelf kunt doen om dit te verminderen. Doe er wat aan." Rita vraagt zich bijvoorbeeld af of de katten waar het om gaat thuis wel een kattenbak hebben staan. "Ze komen hier echt hun behoeften doen. Verder zie je ze niet. Onze tuin is hun kattenbak".

Eigen kattenbak

Het zou dus al kunnen schelen als de buren van Rita een kattenbak aanschaffen. "Als je een kat leert om op de bak zijn behoefte te doen, dat lukt dat. Dat weet ik van de katten die ik vroeger had. Maar als er geen bak is, wordt dat lastig", besluit ze.