Organisatie Rescue Vlissingen: 'Wij houden vast aan 100.000 bezoekers'

Volgens de organisatie was het de drukst bezochte editie van Rescue ooit. Dat er nu discussie is over de bezoekersaantallen, vindt voorzitter Bert Trommelen jammer. "Het gaat voor mij eigenlijk niet om de cijfers of de bezoekersaantallen, maar om het evenement zelf. Dat was hartstikke goed en zonder problemen verlopen. En dat is voor mij het belangrijkste."

Metingen op basis van mobiele telefoons

Bij deze editie van het hulpverleningsevenement zijn metingen gedaan door het onderzoeksbureau RMC met het systeem 'City Traffic'. Dit systeem bestond uit twaalf wifi-meetpunten door heel het centrum van Vlissingen en op de boulevard.

De meetpunten hebben tijdens het evenement 22.500 unieke passanten gemeten, maar omdat niet iedereen een mobiele telefoon heeft, sommige mobiele telefoons niet de wifi aan hebben én sommige bezoekers de meetpunten gemist kunnen hebben, zijn de metingen met een factor twee vermenigvuldigd door de gemeente en onderzoeksbureau Bureau RMC. Daardoor komt het geschatte bezoekersaantal op 45.000 uit.

Hoe het kan dat de aantallen zo uit elkaar liggen, kan de organisator van Rescue Vlissingen niet uitleggen.

