Extra beveiliging nodig bij vervolg cokezaak

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Wel komt er bij de volgende zitting beveiliging tussen een van de verdachten en de rest en wordt het publiek over twee tribunes verdeeld zodat die ook apart zitten. Bij de vorige zitting moest één van de verdachten in bedwang gehouden worden door de aanwezige politie omdat hij een medeverdachte wilde aanvliegen. De boze verdachte schreeuwde niets met de zaak te maken te hebben en er onterecht bijgelapt te zijn.

Vanaf de tribune

Ook de vriendin van de woedende verdachte mengde zich toen in de discussie. Zij riep vanaf de publieke tribune dat ze door de verdachte die haar vriend beschuldigt, een miskraam had gekregen. Vandaag was het een stuk stiller in de zaal omdat maar één verdachte kwam opdagen voor de pro-formazitting.

Pro-formazitting Een pro-forma zitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-forma zaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit.

In totaal worden er vier mannen verdacht. Een 26-jarige man uit Middelharnis en een 31-jarige Colombiaan werden op 25 februari met negentien pakketten coke in een bestelauto betrapt in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost. De twee andere verdachten, een 37-jarige man uit Middelharnis en een 30-jarige man uit Sommelsdijk, waren op dat moment niet in Vlissingen, maar zouden wel betrokken zijn geweest bij voorbereidende handelingen. Zo zou één van de verdachten zijn auto beschikbaar hebben gesteld om de drugs uit Vlissingen op te halen.

Onderzoek

De zaak wordt op 11 oktober inhoudelijk behandeld. Tot die zitting blijven de vier verdachten vastzitten. Voor die tijd moet er nog een getuige worden gehoord. Verder is het onderzoek afgerond. Alleen de Colombiaanse verdachte was vandaag in de rechtbank aanwezig. Zijn advocaat was er vanwege een misverstand niet bij. Via zijn tolk liet hij weten een slachtoffer te zijn in deze zaak: "Ik ben bedonderd en bedreigd".

