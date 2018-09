Beatrixschool Zierikzee gaat toch dicht

Beatrixschool in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De directie wilde de school al voor de zomervakantie sluiten, omdat het niet langer verantwoord zou zijn om open te blijven. Kinderen zouden vereenzamen als er te weinig medeleerlingen zijn. De Beatrixschool maakt onderdeel uit van stichting De Korre, die behalve in Zierikzee ook scholen heeft in Goes en Middelburg.

Niet per direct dicht

Door tussenkomst van het gemeentebestuur werd een stokje voor de sluiting gestoken. Wethouder Cees van den Bos had de ouders nog aangemoedigd om de kinderen op de school te houden, maar zes kinderen zijn toch vertrokken.

De school gaat nog niet per direct dicht. De ouders krijgen de tijd om een andere school te zoeken. De sluiting betekent niet het definitieve einde van het speciaal onderwijs op Schouwen-Duiveland. Op lange termijn wordt gekeken of het onderwijs kan worden ondergebracht in de nieuwbouw van de Pieter Zeemanschool.

