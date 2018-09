Zeeuwse nominaties voor Gouden Kalf

Katja Herbers in de film Weg van Jou (foto: Weg van Jou)

In de documentaire Bewaren of hoe te leven onderzoekt Digna Sinke waarom sommige mensen veel spullen bewaren om herinneringen vast te houden en anderen juist zo min mogelijk willen bewaren. Het is een persoonlijke documentaire, want ze gaat samen met haar 92-jarige moeder op zoek naar de antwoorden.

Het is niet de eerste keer dat Sinke is genomineerd voor een Gouden Kalf. Eerder is ze met haar speelfilm Belle van Zuylen - Madame de Charriere genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorieën beste film, beste regie en beste actrice.

Behalve genomineerd is Digna Sinke ook jurylid. Zij bepaalt samen met twee andere juryleden wie er met de prijs vandoor gaat in de categorie korte documentaire.

Trailer Bewaren of hoe te leven

Jan Lievens, initiatiefnemer van de film Weg van jou, is "blij en trots" met de nominatie en had er ook niet op gerekend. "Katja heeft het als actrice geweldig gedaan. Door de inzet van het team heeft ze dit kunnen realiseren." Teleurgesteld dat de film zelf niet is genomineerd is hij niet. "Het zou wat zijn als je met je eerste film meteen genomineerd zou zijn."

In totaal wordt er in achttien categorieën een Gouden Kalf uitgereikt. De prijzen worden op de slotavond van het Nederlands Film Festival, op vrijdag 5 oktober, uitgereikt tijdens het Gouden Kalveren Gala.