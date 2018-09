Sluizen Terneuzen langer gestremd vanwege lage waterstand

Oostsluis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Dat de maatregel nu nodig is - nadat het na een lange droge periode al een paar keer heeft geregend - komt omdat er vanuit het stroomgebied in België te weinig water wordt aangevoerd, waarmee het waterpeil in het kanaal kan worden verhoogd. Het waterpeil in het kanaal schommelt nu rond de 1.90 meter en 1.95 meter boven NAP. Normaal gezien is dat 2.15 meter boven NAP.

Zo weinig mogelijk verspillen

Om te voorkomen dat er te veel water verloren gaat tijdens het schutten van de schepen, heeft Rijkswaterstaat besloten om de sluizen niet te gebruiken vanaf twee voor laag water tot twee uur erna. Tot wanneer deze maatregel van kracht blijft, is niet bekend. Rijkswaterstaat kijkt per dag of er meer stremmingen nodig zijn.

Komende nacht zijn de sluizen tussen 02.00 uur en 06.00 uur gestremd en morgenmiddag tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Donderdagmorgen zijn de sluizen tussen 04.00 uur en 08.00 uur buiten gebruik.

Geen hinder

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaf gisteren al aan dat de scheepvaart weinig tot geen hinder zal hebben van de stremmingen, omdat de schepen worden ingepland om door de sluizen te mogen varen. Door om de stremmingen heen te plannen wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Lees ook: