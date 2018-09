Zeeuws-Vlaamse zon goed voor Noord-Amerikaanse kidneybonen

Kidneybonen komen aan hun naam door hun roodbruine kleur en de niervorm. (foto: via pngimg.com)

De ervaring met bruine bonenteelt én het feit dat Zeeuws-Vlaanderen de meeste zonuren van Nederland telt, vormen de redenen waarom teeltorganisatie CZAV en groenteverwerker HAK drie jaar geleden Rinco de Koeijer uit Aardenburg benaderden voor de proef.

"De teelt zou ongeveer vergelijkbaar zijn", vertelt De Koeijer. "En dat klopt. Net in de oogstdatum kan een klein verschilletje zitten, maar dit jaar hebben we ze op dezelfde dag geoogst."

De kidneybonen werden geteeld op een akker bij Schoondijke. "Op hetzelfde perceel waar ook de bruinen bonen stonden. We hebben de kidneybonen net zo behandeld als de gewone bonen." Na drie oogsten - dit jaar had De Koeijer vijf hectares met kidneybonen - blijkt de proef succesvol genoeg voor HAK om structureel kidneybonen van Nederlandse bodem te verwerken.

Of dat in de toekomst een Zeeuws-Vlaamse bodem blijft, is de vraag. "Volgend jaar telen we ze hoogstwaarschijnlijk nog wel, maar ik ben momenteel in omschakeling naar biologische teelt. Daar zitten geen bonen in", legt De Koeijer uit.

Toch acht hij de kans groot dat de bonen op Zeeuws-Vlaamse bodem blijven: "Zeeuws-Vlaanderen is een typisch bonengebied. Het klimaat is goed en hier hebben we de juiste mechanisatie al, in andere gebieden van Nederland is dat niet zo aanwezig."

Het is niet voor het eerst dat het telen van exotische groenten op Zeeuws-Vlaamse bodem een succes blijkt: eerder deze week werden de eerste meloenen in Graauw geoogst.

